Desde que Max Verstappen está en la F1, el periodismo deportivo neerlandés se ha consolidado como una gran fuente de versiones que en muchos casos se anticipan a la realidad. Por ello, mientras el padre de Checo Pérez pareció despedir a su hijo de la F1 en un posteo de Instagram, llaman la atención las afirmaciones del periodista neerlandés Jack Plooij, quien asegura que Red Bull le ofreció 20 millones de dólares a Williams para quedarse con los servicios de Franco Colapinto.

Según Plooij, la idea del holding austríaco sería llevar directamente al argentino a Red Bull, en lugar del mexicano, para 2025. La versión surge luego de que Helmut Marko, asesor principal de Red Bull para la F1, considerara “poco viable” la adquisición ‘a préstamo sin opción’ de un piloto de otra academia. El locuaz austríaco dijo que "Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo".

Pero los grandes titulares de Marko pour la galerie son una especialidad de la casa, y no sorprendería que intentase despistar o ‘bajarle el precio’ a una negociación en marcha. Asimismo, Franco Colapinto descartó ayer como versiones sin sustento las que hablaban de negociaciones para que sume su talento al mundo Red Bull: “Yo no sé de ninguna negociación”, declaró.

Desde Williams no se niegan a ceder al pilarense en caso de un acuerdo favorable al equipo británico. Cuando el jefe del equipo, James Vowles, fue consultado antes del GP de México, incluso su respuesta pareció deslizar que las negociaciones seguían: “Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente”, acoto´`.

En Red Bull hay desesperación por el derrumbe en el rendimiento del auto, que pasó de monopolizar durante casi dos temporadas y media la F1 (Verstappen ganó 26 carreras desde el inicio del año pasado, pero ya hace diez Grandes Premios que no se sube al escalón más alto del podio) a ser superado primero por McLaren y ahora por Ferrari. Además, pese a que la ida de personal ha sido relativizada por Christian Horner, jefe del equipo desde sus inicios, lo cierto es que la partida de Adrian Newey fue sucedida por decenas de nombres importantes del equipo de ingenieros de Red Bull.

A esto se suma que Yuki Tsunoda, piloto fogoneado por Honda (motorizadora de Red Bull Racing), nunca terminó de dar el piné en Toro Rosso / Alpha Tauri / RB, y la fogosa reentrada de Liam Lawson a la F1, en reemplazo de Daniel Ricciardo, ha causado alarma y prevención entre los líderes de Red Bull: ¿atacará a Max como atacó a Checo Pérez cada vez que lo tuvo cerca en las últimas dos carreras?

Como siempre, si la versión de Plooij es verdadera y las negociaciones no se cayeron, nos enteraremos dentro de semanas… o meses.

Mientras tanto, se nos viene el siempre apasionante Gran Premio de Brasil de F1, con una sola práctica libre y la shootout el viernes, el Sprint y la Qualy el sábado y la Carrera el domingo desde las 14, siempre hora argentina. Transmitirá Continental con el equipo Campeones.