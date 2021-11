Faltan tres fechas, y no amaina la tensión por el incierto Mundial de F1. Lewis Hamilton fue sancionado el sábado por no pasar la verificación técnica luego de la Clasificación del viernes, pero remontó tres cuartos de parrilla el sábado y (sanción previa por cambio de motor mediante) otra media parrilla el domingo, en lo que constituye la mayor remontada de la historia de la F1.

Pero en la Vuelta 48, cuando el Mercedes del heptacampeón acosaba al Red Bull de Verstappen en procura de la punta, el neerlandés frenó tarde y abrió injustificadamente su trayectoria para sacar de pista a Hamilton; así, demoró once vueltas el sorpasso y la derrota.

Los comisarios de la FIA, inexplicablemente, saldaron la situación como “incidente de carrera” y solamente amonestaron a posteriori a Verstappen con bandera blanca y negra (advertencia previa a una sanción) por barrerle la pista a Hamilton.

Ahora, el director de Carrera de la máxima, Michael Masi, aseguró que los comisarios tomaron la decisión sin tener acceso a todas las cámaras que filmaron el incidente: “Hay muchos ángulos de cámara que no tenemos en directo, que se descargarán y los miraremos entonces. Los hemos socilitado (a los dueños de los derechos) pero no se han obtenido todavía”, confesó.

El Código Deportivo Internacional admite que se reabra la investigación de un incidente si aparecen nuevas pruebas. Ahora bien, si Max recibiera cinco segundos de sanción por sacar intencionalmente de pista a Ham, perdería el tercer puesto con Bottas, con lo que su ventaja en el Campeonato de Pilotos se reduciría aún más a sólo once puntos.

¿Hay antecedentes de decisiones por el estilo? Sí. Sin ir más lejos, en Austria 2020 Red Bull aportó tras la carrera una cámara que mostraba cómo Hamilton no había reducido suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla, y sufrió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida: ¿será esta la salomónica decisión de cara a la próxima carrera? Pero aquí no se terminan las sutilezas legales: a diferencia del incidente invocado en este párrafo, el de Verstappen/Hamilton en Brasil sólo fue “anotado”, pero no “investigado”, con lo que no se podría reabrir una investigación que jamás fue abierta.

Dicho sea de paso: el próximo domingo se corre el primer GP de la historia en Losail, el clásico circuito catarí de Moto GP, y nadie tiene la menor idea del nivel que mostrarán los autos tras los bandazos desconcertantes en la mayoría de las últimas carreras.

Estos cambios de 'hegemonía' domingo a domingo se deben en parte a las características de los motores que pelean los dos mundiales este año: el motor Honda entrega su potencia de una manera más estable a medida que pasan las carreras; el Mercedes, en cambio, cuando está recién estrenado muestra una superioridad incontestable (y que ha generado suspicacias en Red Bull), pero cuando pasan dos o tres carreras de usados, el rendimiento de la planta impulsora alemana decrece visiblemente. Esto implica unos 20 caballos extra para una planta impulsora Mercedes 'flamante' y entre un tercio y un quinto de ese guarismo para un Honda recién estrenado.

Con un agregado de cara a las últimas tres carreras de 2021: Mercedes cuenta con al menos dos unidades 'frescas' estrenadas por Hamilton (una de ellas, la de Brasil). ¿Esto significa que Ham arrasará en los dos últimos circuitos, de larguísimas rectas, hasta el punto de dejar a Max inerme como lo estuvo el domingo? Lo sabremos en pocos días.