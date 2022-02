Estudiantes le ganó a independiente por 2 a 1 con dos cabezazos, uno de Mauro Boselli y otro de Rogel. Para los de Avellaneda descontó Joaquín Laso. El partido fue espantoso y paro eso colaboró el campo de juego, el peor que se haya visto en primera división en años, un potrero lamentable.

Eso generó un primer tiempo deslucido, la pelotaba iba saltando entre matas y el que mejor juego áreo tuviese debía prevalecer. Y si bien en el primer tiempo Estudiantes no pudo tampoco de ese modo, a los cuarenta segundos del segundo tiempo se puso en ventaja con la cabeza de Boselli.

Y a los 8 minutos fue la cabeza de Rogel la que estiró la diferencia. ¿Como descontó Independiente?. Con un córner, no fue de cabeza pero fue un rebote que Laso mandó adentro.

Si la pelota no volaba era imposible. En Independiente ingresó uno de sus refuerzos, Batallini, y le dio mas lucha y peligrosidad en ataque. La habilidad no jugaba un rol en el partido, de modo que no puede saberse si Batallini viene iluminado, pero si quedó claro que tiene ganas.

Sobre el final, los de Avellaneda tuvieron el empate, pero Andujar achicó muy rápido y dejó a Batallini sin espacios. Fue para Estudiantes, jugando como le gusta, aprovechando la altura de sus jugadores y cargando en envíos por arriba, y propiciando que no se pueda jugar por abajo con una cancha que solamente puede estar en esas condiciones, si se la prepara para ello.