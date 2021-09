La venta de entradas para el partido de la Selección Argentina ante Bolivia, que implicará el regreso del público a las canchas y la primera vez que los campeones de América jugarán en territorio nacional desde aquella conquista, despertaba la ilusión de muchos fanáticos. Sin embargo, las cosas no se dieron como los hinchas esperaban.

Primero, hubo una demora extraordinaria en poner a la venta los tickets. En primera instancia iba a ser el sábado, luego el domingo y finalmente fue este martes, a poco más de 48 horas del partido. Pero eso no fue el mayor problema. Los inconvenientes llegaron al querer adquirir los boletos por autoentrada.com, la página indicada por la AFA.

La misma creó una fila virtual para todos aquellos que ingresaron al portal antes de la hora de inicio de venta, las 13. A esa hora, supuestamente les asignó a todos los que querían comprar un número aleatorio. Algunos no tuvieron suerte de entrada y se encontraron con números con los que tenían que esperar hasta el sábado, dos días después que el partido hubiese terminado, para poder acceder a la compra.

Otros, en cambio, fueron inicialmente más afortunados y consiguieron números con más probabilidades, pero algo pasó en el medio. Muchos de los que tenían posibilidades dada su asignación en la fila y las 17 mil entradas que había a la venta denunciaron anomalías inexplicables en el número que poseían.

Continental se contactó con varios de los usuarios afectados. “No lo puedo creer. Tenía el número 8.040, pensé que podía llegar. Pero en media hora solo habían avanzado cinco usuarios en la fila virtual y ya se decía por las redes que estaban agotadas”, afirmó uno de los afectados.

Otro, visiblemente indignado, contó que de repente, cuando pensaba que le tocaba, le aparecieron más de 100 mil personas adelante en la fila: “Este nuevo sistema no tiene sentido. Antes uno iba a hacer la cola, llegaba temprano y tenía su entrada. Siempre alguno se colaba, sí, pero hoy se me colaron 128 mil personas, algo nunca visto”.

Hay confusión porque si bien no parece haber más localidades, son muchos los usuarios que señalan que les sucedió lo mismo, por lo que las cuentas no parecen dar. Algunos señalan que la página colapsó, pero todavía no se sabe como reordenarán la fila, si es que quedan localidades