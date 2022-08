Había sido un mercado de pases tranquilo para el actual campeón de Europa. No se le habían ido futbolistas importantes y había incorporado algunas promesas a futuro como Aurélien Tchouameni y otros con mayor presente como Antonio Rudiger. Incluso, había arrancado el año con un título, en la Supercopa de Europa.

Sin embargo, en medio de toda esa calma, un sismo alteró la absoluta tranquilidad del Real Madrid. Casemiro, pieza esencial de la mitad de la cancha, recibió una oferta contractual de parte del Manchester United y decidió aceptarla.

El conjunto inglés comenzó la temporada con dos derrotas categóricas. Recientemente cambió de entrenador, motivo por el cual la responsabilidad recae sobre la jerarquía de los jugadores del plantel y los dueños del club salieron a invertir para reforzarlo. De hecho, la del mediocampista brasileño no es la única operación que abrieron, dado que también intentan hacerse de Joao Félix.

El Real Madrid recibirá 60 millones de euros más otros 10 en variables por el pase del ex volante de San Pablo, que pasará a cobrar un salario millonario en una liga que tiene mucho más recursos económicos que cualquiera. Este mismo viernes a la tarde lo esperan con gran expectativa en Manchester para firmar su contrato.

Desde el club español no hicieron demasiado para retener al futbolista. Primero porque comprendieron que su voluntad es emigrar como desafío futbolístico: a sus 30 años, sólo jugó en su país natal, en el Merengue y un año a préstamo en Porto. Pero, además, no piensan elevarle una oferta contractual mayor que pueda ser impagable a futuro. Por otro lado, no pueden exigirle mucho más a un jugador que ganó 18 títulos con el club, cinco de los cuales corresponden a la Champions League.

Con el dinero que le ingrese, el equipo de la Casa Blanca intentará salir al mercado antes de fn de mes, cuando finaliza el plazo para incorporar. Sin embargo, desde el club afirman que Carlo Ancelotti está contento con las variantes que tiene en la mitad de la cancha y que en caso de incorporar buscará por otra posición.