La relación entre Neymar y Kylian Mbappé pasa por un momento totalmente conflictivo. Quedó en evidencia en el triunfo del Paris Saint-Germain por 5 a 2 ante Montpellier, no sólo por la pelea por la ejecución de un penal, sino también por caras, gestos y hasta interacciones posteriores en redes sociales. Sin embargo, según afirman en Brasil, el problema del joven crack francés no es sólo con el ex delantero del Santos, sino con todo el grupo sudamericano.

La renovación contractual de Mbappé con el PSG tuvo una serie de condiciones más allá de lo que económico que tienen que ver con su necesidad de tener una incidencia mayor en las decisiones del club, como figura máxima. Inmediatamente después de que se anunciara que se quedaba en el club parisino y no se iba al Real Madrid, comenzaron a suscitarse cambios.

Leonardo, el brasileño que era manager del club, fue reemplazado por el portugués Luis Campos y Mauricio Pochettino, DT argentino, fue sustituido por el francés Cristophe Galtier. Además, el club comenzó a moverse para buscarle destino a muchos futbolistas, que curiosamente, pertenecían al mismo grupo dentro del vestuario.

Según afirmó el medio UOL de Brasil, Mbappé habría pedido expresamente la salida de los sudamericanos del club, para desarmar ese grupo que lideraba el vestuario y la institución en general. Además del manager y el DT, se fue Ángel Di María y los otros apuntados para dejar el club fueron Leandro Paredes, que todavía tiene chances de salir hacia la Juventus, Neymar y Mauro Icardi.

Desde Francia aseguran que todo ese grupo, donde está incluido Neymar, al que denominan "República Argentina", fue apuntado en una disputa de poder por el joven campeón del mundo con Francia, no sólo por su peso en las decisiones del club, sino también por haber contado con ciertas concesiones que, según él entiende, fueron perjudiciales para el equipo.

Nasser Al-Khelaifi ha adoptado la postura de consentir a su delantero estrella con algunas de las decisiones tomadas, y hasta reconoció, a partir de la llegada del técnico Galtier y del delantero Hugo Ekitike, que tiene "un sueño a largo plazo" de formar un club con mucha más presencia francesa.