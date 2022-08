La llegada de Sergio "Chiquito" Romero a Boca Juniors hasta 2024 tras la negativa de Agustín Rossi de renovar su contrato desató una pelea mediática entre Víctor Blanco, el presidente de Racing, club donde se formó el arquero misionero, y la mujer del ex arquero de la selección argentina, Eliana Guercio.

En su presentación oficial, Romero dijo que creía que Boca era "el club más grande de la Argentina", lo que generó el enojo tanto de los hinchas como de Blanco, que no dudó en exteriorizar su bronca. “Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande. El enojo del hincha es lógico”, confesó el presidente de Racing Club.

En medio de la controversia, la esposa del arquero no dudó en utilizar las redes sociales para defender a su marido y dar su opinión sobre el regreso de Romero al fútbol argentino, que finalmente fue a Boca y no a Racing.

"Basta de mentiras", escribió en su cuenta de Instagram a través de una historia, y agregó: "15 años en Europa, propuestas para venir a Racing: cero. Sí señores: 0. Cero en 15 años. Esa es la verdad".

En este contexto, Romero se había referido a la situación brevemente en la presentación. "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado. El llamado de Racing nunca llegó; no sé a quién habrán llamado", sentenció el ex Manchester United.