En una entrevista realizada por Diego Díaz y su equipo en el programa Sacá del Medio por Radio Continental, el representante del arquero Agustín Rossi rompió en lágrimas ante los que consideró injusticias y mentiras volcadas por el club contra el guardametas.

Miguel González se quejó de que se difundiera que le habían ofrecido a Rossi el mejor contrato del club: "Eso es mentira, Agustín sacrificó ofertas millonarias para estar en Boca y jugó todo este tiempo con un contrato muy bajo y jamás se quejó, nunca fue a decirles a los dirigentes 'con esto no llego a fin de mes'", explicó.

Por otra parte, se rebeló contra la idea de que "cuelguen" al arquero hasta que venza su vínculo con Boca por el hecho de que no haya querido renovar por cifra que le ofreció el Consejo. "No te dan la posibilidad de negociar, cerras por esto o te vas. Te dicen 'esto es Boca', pero cuando tenían 25 años se fueron a Europa, no pensaron en Boca", dijo en obvia referencia a Juan Riquelme, vicepresidente al institución.

Luego, rompió en lágrimas y aseguró: "me pone muy triste la injusticia que están cometiendo con este chico. Se presentó a entrenar el día después de la muerte del padre, dio todo por este club" aseveró.