La postura oficial del Manchester United es que Cristiano Ronaldo no está a la venta. Sin embargo, sus ausencias a los primeros entrenamientos y su intención, que ha hecho pública, de jugar en un equipo que dispute la Champions League, parecen alejarlo. Sin embargo, parece haberse truncado una oportunidad seductora. El Paris Saint-Germain le bajó el pulgar al portugués.

Ni bien conoció la voluntad de su cliente de buscar nuevos rumbos, Jorge Mendes, el representante de CR7 se puso a buscar alternativas y apeló a aquellos clubes con capacidad económica como para afrontar el caudaloso sueldo que percibe.

Si bien siempre picó en punta el Chelsea como máximo interesado, nunca había terminado de descartarse la chance de que recale en el PSG y juegue por primera vez en su carrera junto a Lionel Messi. Pero ya no.

Luis Campos, nuevo asesor deportivo del conjunto francés, le comunicó al agente del futbolista que no van a ir por él, según informó el diario francés "Le Parisien". Los motivos que le brindaron oficialmente son dos: no puede hacer frente a lo que cobra, porque están bajo sospecha de incumplimiento del "fair play" financiero y no tiene un lugar claro en el equipo.

Esto último llamó la atención, dado que desde hace rato el ex atacante del Real Madrid juega como centro delantero, posición en la que el conjunto parisino no tiene tantos futbolistas. Tanto Messi como Kylian Mbappé pueden jugar allí, pero no lo sienten naturalmente y Mauro Icardi, que sí tiene una historia en esa posición no parece ser tenido en cuenta.

Hoy, toda decisión futbolística que toma el PSG, debe pasar por la previa aprobación de Mbappé, el personaje central en torno al cual gira el proyecto del equipo. Si bien el joven delantero francés siempre idolatró a Ronaldo, no quiere dejar de ser la referencia máxima del equipo y ya debe lidiar con una figura del tamaño de Messi.

Por eso, mucho más que desde el punto de vista futbolístico, da la sensación de que el máximo goleador portugués no entra en un esquema de muchas figuras fuertes y un vestuario un tanto revolucionado por las recientes decisiones del club.