La consagración del FC Barcelona en la Liga trae alivio tanto para el entrenador Xavi Hernández, como al presidente Joan Laporta, luego de lo que fue el traspié del conjunto blaugrana en la Champions League, y luego en la eliminación de la Europa League. El entrenador logró su segundo título al frente del primer equipo, y el presidente no escondió su felicidad tras la obtención del campeonato.

Según consignaron distintos medios locales, mientras se producen los festejos, el mandamás del Barcelona sigue de cerca la situación contractual Lionel Messi en Francia, y admitió que pudo cerrar la grieta que existía entre ambos.

“Leo aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable, nos hemos enviado mensajes últimamente” manifestó el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Más tarde confirmó: “Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barca, siente este club como su casa”, lo que deja la puerta abierta a cualquier tipo de negociación entre ambas partes.

Luego fue consultado sobre las ofertas que le realizaron al astro argentino desde Arabia, la cual sería una de las principales competencias del Barcelona en busca de fichar a Messi. “¿Arabia? El Barca es el Barca. La historia y el sentimiento es más fuerte. En Arabia están haciendo un buen trabajo, invirtiendo, pero insisto, el Barca es su casa”, señaló Laporta ante la prensa en los festejos tras la obtención del título.

A su vez, también hizo mención acerca del plan presentado a La Liga para afrontar el siguiente mercado de pases en donde el Barcelona busca sumar jugadores de jerarquía, uno de ellos Lionel Messi. “Tenemos el mercado bastante trabajado. Estaremos en condiciones de reforzar todas las líneas si La Liga nos aprueba el plan de viabilidad. Todos los jugadores quieren venir al Barca”, aseguró Laporta.