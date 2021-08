Hace tiempo un mercado de pases no tiene tanta acción como este. No sólo en cuanto a valores, sino también al peso de los jugadores transferidos y las novelas que se arman en torno a ello. Cristiano Ronaldo tiene decidida su salida de la Juventus y de hecho, no se presentó al último entrenamiento. Cuando todo parecía acercarlo al Manchester City, surgió un nuevo competidor: nada menos que el Manchester United.

El equipo más ganador de la fabril ciudad inglesa ya lo tuvo a CR7 y en conjunto tuvieron una etapa gloriosa entre 2003 y 2009, que concluyó con la obtención de la Champions League y el Mundial de Clubes en 2008. Hoy, el director técnico del club es Ole Gunnar Solskjaer, quien fue compañero del portugués durante últimos años de carrera.

El actual DT y ex delantero noruego había sido lapidario con Ronaldo en su última conferencia de prensa. "Somos profesionales, lo sé. Pero si jugaste en el United no vas al City", había declarado. Sin embargo, en su última presentación ante los medios le abrió definitivamente la puerta de la institución: "Siempre hemos tenido una buena comunicación. Bruno Fernandes también ha estado hablando con él y sabe lo que sentimos por él. Se fue de Juventus y sabe que estamos aquí para él".

Posteriormente se refirió a su etapa como compañeros, bromeó con que casi "lo retira" y volvió a reiterar la frase más contundente: "Estamos aquí para él". El United ya ha hecho su inversión en este mercado de pases con la compra millonaria de la joven promesa Jadon Sancho. Sin embargo, las condiciones de la salida de Ronaldo, que tiene decidido no continuar en Turín, lo ponen a tiro de varios clubes.

Al mismo tiempo, Pep Guardiola, el entrenador que parecía más cerca de tenerlo, en una conferencia de prensa casi simultanea a la de Solskjaer, le puso un freno al asunto. "En los próximos tres o cuatro días puede pasar cualquier cosa. Este tipo de jugadores, como Cristiano Ronaldo o (Lionel) Messi son los que deciden dónde van a jugar, él decidirá. Ahora mismo hay cosas que están muy, muy lejos", afirmó y dejó a más de uno pasmado con la última afirmación.