El encuentro entre Franco Colapinto y la China Suárez en Madrid acaparó la atención durante el fin de semana, especialmente entre los medios de espectáculos y las revistas de farándula. Sin embargo, este lunes, el tema trascendió al ámbito deportivo debido a una contundente declaración de Jamie Campbell-Walter, uno de los mánagers del piloto argentino de Williams en la Fórmula 1. Campbell-Walter expresó su frustración ante las críticas en redes sociales por quienes lo acusaron, a él y a su pareja, María Catarineu, de no cuidar adecuadamente al joven piloto.

“Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios”, manifestó el ex piloto escocés en su cuenta de X. Campbell-Walter ha estado a cargo de la carrera deportiva de Colapinto por cinco años.

“Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después”, añadió Campbell-Walter. Es importante recordar que él y la española Catarineu fueron clave para asegurar patrocinadores europeos para Colapinto, en momentos en que el apoyo económico argentino era insuficiente.

Asimismo, Campbell-Walter reconoció: “Todos cometemos errores y él (Franco) aprenderá de ellos”. Posteriormente, enfatizó la importancia de concentrarse en el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 1 retome la acción. “Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”, concluyó.

Entretanto, este fin de semana vuelve la F1 con el Gran Premio de Las Vegas, disputado de noche y en la zona de los casinos.