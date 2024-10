James Vowles, jefe de equipo de Williams, ha expresado su asombro ante la rapidez con la que Franco Colapinto se ha adaptado a la Fórmula 1. El británico había anticipado que el piloto argentino necesitaría varias carreras para demostrar su potencial, sin embargo, Colapinto logró establecerse rápidamente en la categoría, mostrando una notable capacidad para gestionar la presión, lo cual es digno de mención considerando su juventud y falta de experiencia en este nivel de competencia.

Desde su debut en el Gran Premio de Italia, Colapinto ha emergido como uno de los pilotos más destacados de la temporada. A pesar de un ingreso tardío a la competición, sin haber tenido la oportunidad de realizar pruebas previas y con solo una sesión en los entrenamientos libres, el argentino ha demostrado una notable velocidad al volante del FW46. Vowles ha manifestado su satisfacción al observar la habilidad de Colapinto para manejar situaciones desafiantes dentro del entorno competitivo de la Fórmula 1.

En el podcast oficial de Fórmula 1, Beyond The Grid, Vowles comentó: "Esperaba que fuera rápido, pero lo que no esperaba era lo rápido que encontraría la velocidad. Pensaba que necesitaría unas carreras para entrar en ritmo. Sus fortalezas son que puede quitarse de encima la presión, mil cosas que te vienen, lidia con ellas al momento, nunca entra en pánico, nunca está sobrecargado". Este reconocimiento subraya la capacidad del piloto argentino para adaptarse a las exigencias de la categoría.

"Empezando por Franco, lo pusimos en el coche porque es parte de nuestra Academia y creo en invertir en ella. Nos ha sorprendido a todos, pero si analizamos los detalles de su carrera, nunca ha tenido pruebas, ni simulador algunas veces. Ha competido donde su presupuesto se lo ha permitido y ha realizado un trabajo notable sin haber acumulado muchos kilómetros de rodaje", explicó Vowles.

El jefe de equipo también mencionó la evolución de Colapinto en la Fórmula 2, que le valió la oportunidad de participar en los entrenamientos libres de Silverstone. "Me sorprendió lo rápido que fue inmediatamente, estaba tranquilo, porque quizás era una oportunidad que no volvería a presentarse, así que disfrutó del momento. En el simulador, tiene un ritmo comparable al de Alex, lo que nos permite realizar comparaciones efectivas entre su desempeño y el de otros pilotos en pista", concluyó James Vowles.