Robert Lewandowski busca una nuevo desafío para su carrera. Durante los últimos años de su carrera se ha cansado de romper redes, pero siempre en el fútbol alemán, y dado que en toda su carrera, solamente jugó en esa liga y en la de Polonia, quiere jugar en un país diferente mientras aún esté en plenitud.

Sin embargo, tiene contrato hasta junio del 2023 con el Bayern Múnich, y ni el director deportivo ni el el entrenador tienen muchas intenciones de dejarlo salir libremente del club. Por eso, el atacante de 33 hizo declaraciones terminantes: "Mi era en el Bayern está terminada, espero que me dejen salir".

El ex Borussia Dortmund es la gran apuesta del Barcelona de cara al próximo mercado de pases. Si bien ha tenido contactos con otros clubes, incluso con el Real Madrid, lo más firme es lo del equipo catalán y el polaco no le esquiva a esa propuesta.

"No me gusta estar en esta situación. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Es un equipo grande, espero que no me retengan solo porque pueden hacerlo", aseguró en diálogo con Sport, medio catalán.

Según dejaron trascender desde el conjunto culé, Jordi Cruyff, asesor deportivo del club, se contactó con Lewandowski ni bien conoció su interés de dejar Alemania, hace algunos meses, para ofrecerle ser el gran referente del nuevo equipo de Xavi y el centro delantero estaría más que dispuesto.

De todas maneras, el dueño de su pase, el equipo bávaro, espera sacar al menos cierto rédito económico del goleador más importante de sus últimos años, que hace algunas semanas cerró su segunda temporada consecutiva con más goles que partidos jugados.