En medio de la polémica por la mala relación entre Kylian Mbappé y Neymar, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, hizo una afirmación que echa más leña al fuego. Aseguró que contratarlos a ambos, por jugar en la misma posición, fue un error del club.

Está claro que Campos es un hombre más cercano al francés que al brasileño. De hecho, Leonardo, al anterior director deportivo, que tenía una relación mucho más cercana con Neymar, fue reemplazado casi inmediatamente luego de la renovación contractual de Mbappé que no sólo le significó una enorme mejora económica, sino que también le otorgó superpoderes para armar el proyecto futbolístico del equipo.

La llegada del nuevo manager portugués y de Cristophe Galtier, en reemplazo de Mauricio Pochettino, se le atribuyeron al joven campeón del mundo. Por eso, llamó la atención la declaración de Campos: “Cometimos el error en el pasado de traer a dos jugadores en la misma posición. Esta última ventana de pases no fue buena porque tenemos superposición de futbolistas en algunos puestos y carencia en sectores clave“.

El PSG, con gestiones del propio Campos, trató de desprenderse de Neymar sin tener éxito. Es evidente que el ex delantero de Mónaco es el mimado del club en este momento y ya no el surgido de las inferiores del Santos. De todos modos, reconocer un error de 220 millones de euros no deja de ser impactante.