El director del equipo de Mercedes, Toto Wolff, dice que no puede "dar garantías" de que Lewis Hamilton continuará en la Fórmula 1 después del que juzgó como "controvertido final" de temporada del domingo , y dijo que el piloto británico todavía "sufre" y "nunca superará" lo sucedido.

Wolff redobló sus críticas a los oficiales de la carrera, describiendo a Hamilton como un "pato fácil" a quien "le robaron su corona" por la decisión del director de carrera Michael Masi, algo que obviamente es una justificación porque su equipo tuvo menos coraje estratégico que Red Bull.

El cambio de neumáticos con safety car en pista, llevó a Max Verstappen, con neumáticos nuevos y rápidos, a adelantar a Hamilton, al que su equipo lo hizo permanecer en pista con gomas gastadas.

"Va a tomar mucho tiempo digerir lo que sucedió el domingo", dijo Wolff. “No creo que lo superemos nunca, eso no es posible. Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No estamos desilusionados con el deporte. Amamos el deporte con cada hueso de nuestro cuerpo. Y nos encanta porque el cronómetro nunca miente. Pero si rompemos ese principio fundamental de detectar la justicia y la autenticidad del deporte, entonces, de repente, el cronómetro deja de ser relevante. Porque estamos expuestos a decisiones aleatorias. Y está claro que es posible que te enamores de un deporte si empiezas a cuestionarte, con todo el trabajo que has estado haciendo, todo el sudor y las lágrimas y la sangre”.

Mas allá de los sollozos habría que escuchar a Hamilton dentro de un tiempo, ya mas en frío, para ver que pina de las estregias de Mercedes, porque con un auto superior, sucumbió, casi toda la temporada, ante la estrategias de su rival, Red Bull.