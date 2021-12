Isahiah Thomas vuelve a tener una oportunidad en la NBA. El base tan lujoso como irregular que supo deslumbrar a la mejor liga del mundo volverá a jugar en un equipo importante. En medio de los contagios que azotan al plantel, Los Angeles Lakers anunció la contratación por 10 días del ex Boston Celtics.

La liga estadounidense de básquet atraviesa, como muchas ligas deportivas del mundo, un momento complejo en cuanto a los contagios de COVID-19. Muchos equipos tienen jugadores fuera de las canchas e incluso ya se han suspendido partidos.

Los Angeles Lakers no escapan a esa difícil situación. Tienen, por el momento, cinco jugadores aislados: Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk y Russel Westbrook. Además, las autoridades del equipo observan que los casos van en aumento: en toda la temporada, entre todos los equipos, hubo más de 70 personas aisladas, pero más de 63 de esos casos se produjeron en el último mes. Además hubo 15 casos en las últimas 24 horas.

Por eso, ven pertinente sumar al plantel todo lo que se pueda, en caso de no poder posponer partidos y tener que jugar igual. Thomas, de 32 años, tuvo grandes momentos en la NBA, pero hace varios años no puede afianzarse en ningún equipo. De hecho, desde que fue cortado de Ls Angeles Clippers en 2019, casi no jugó en la mejor liga del mundo.

Sin embargo, viene de hacer su debut en los Grand Rapids Gold, de la G-League, la liga de desarrollo, en la que los equipos de la NBA prueban jugadores, la mayoría de ellos jóvenes, y los preparan para subirlos en algún momento. En su primer y único partido, convirtió 42 puntos y dio 8 asistencias.

Una circunstancia desafortunada, que obviamente nadie quería revivir, le otorga la oportunidad a un jugador de gran talento de volver a ganarse un lugar entre los mejores jugadores del mundo.