Luego de tanto discutir para buscar imponer su posición, Novak Djokovic parece haber dado el brazo a torcer. Tras el escándalo en el Abierto de Australia y la consagración de Rafael Nadal, que ahora lo aventaja como el tenista con más torneos de Grand Slam ganados, el serbio habría modificado su postura y estaría dispuesto a vacunarse.

De hecho, según manifestó su biógrafo, Daniel Müksch, quien dialogó con Servus Tv de Austria, el jugador ya empezó su proceso de vacunación. "Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo", aseguró el autor del libro "Novak Dojokovic".

A todo lo sucedido se suma la decisión de Francia, de adoptar las mismas medidas que se tomaron en Australia para el próximo torneo de Grand Slam, Roland Garros. A pesar del cambio de decisión para competir, el serbio mantiene su convicción respecto de la vacunación y, fundamentalmente, respecto de que sea un requisito para jugar un torneo de tenis.

Por otro lado, Müksch dio a entender que a pesar de que no lo hará público, el todavía 1° del mundo no estuvo de acuerdo con las declaraciones hechas por su padre y la guerra generada contra el estado de Australia durante su confinamiento: "Djokovic nunca se opondría públicamente a su padre. Así fue educado. Por otro lado, definitivamente no aprueba lo que sucedió en Belgrado durante los días locos en Melbourne".

A pesar de que el triunfo de Nadal lo relega en cuanto a la puja por ser el tenista con más torneos grandes obtenidos, una victoria del otro finalista, Daniil Medvedev, le habría quitado el primer puesto del ranking de la ATP. Pero, si continúa sin jugar, también puede perder ese lugar.