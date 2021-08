Hernán Castillo, conductor de TNT Sports Continental, el programa que se emite por Radio Continental de 17 a 20 horas todos los días, realizó una entrevista extraordinaria al "Patrón" Bermúdez, miembro protagónico del departamento de fútbol de Boca Juniors, que conduce Juan Román Riquelme.

Bermúdez dijo que: “Villa es el jugador al que más se lo ha ayudado cuando ha pasado momentos personales difíciles. Él no es agradecido y es cuanto menos triste. Riquelme le manifestó que el precio de un jugador lo pone Boca Juniors, no un representante ni el propio jugador ”.

Bermúdez reconoció que: “Hace 25 días recibimos una oferta por Villa de un club de Bélgica, hace 23 se contestó por escrito y nunca más recibimos respuesta. Boca está al día con Villa, cumplió en todo y el jugador no se está presentando a entrenar. Esto puede llevar a cabo las sanciones más fuertes del club hacia el jugador e iremos por la vía legal ” .

Bermúdez además contó su sentimiento, como compatriota de Villa: “si hay una persona a la que le duele mucha esta situación es a mí. Cuando llegamos con Serna y Córdoba nos propusimos que en este país creyeran en el jugador colombiano y su profesionalismo. Cuando nosotros llegamos Villa era suplente y con nosotros se transformó en una de las figuras del equipo”.

El Patrón explicó además que: "nosotros lo único que hoy tenemos en mente es aclararle al jugador las cosas que piensa el club. Le enviamos una intimación para que se presente a entrenar y el departamento de Legales está dispuesto a tomar las medidas necesarias, pero esperamos que esto se resuelva”.

Respecto de la posibilidad de pedir los puntos del partido con Talleres or la mala inclusión de un jugador, el entrevistado sentenció: “A este club le encanta competir. El partido se jugó y quedó empatado. No vamos a buscar en el escritorio nada que no hayamos logrado en la cancha. Ese es el punto que merece Boca. Así piensa esta institución, que hace las cosas dignas y de manera legal. No se va a hacer ningún pedido. El encuentro terminó así y seguiremos para adelante en busca de lo mejor”, definió y remató: “Como antes solicitamos que se aplazara un partido solo por 24 horas para que nuestros titulares pudieran jugar, hoy tenemos que decirle a Talleres que se quede tranquilo”.

En atención al clásico con River, Bermúdez dijo que: “hemos tenido la posibilidad de estar en cuatro enfrentamientos con River. En el primero salimos campeones, en el segundo ganamos otro título y en el último llegamos a las semifinales. No tenemos que mirar en un espejo, tenemos que creer en lo que hacemos. Ahora vamos a jugar contra River y mañana vamos a competir” y respaldo al técnico Miguel Ángel Russo: “Siempre que vamos a jugar esta clase de partido dicen que los entrenadores están en la cuerda floja. Estamos felices con el cuerpo técnico y con el entrenador”.

Respecto a los otros colombianos Cardona y Fabra, dijo: “Son dos situaciones distintas. Frank tuvo que salir de la Selección Colombia por una calamidad familiar y lo hemos acompañado. A Edwin le dimos la posibilidad de que, terminada su participación en la Selección, se presentara en Boca y no lo hizo. La situación de hoy exige que Edwin Cardona le responda a los compañeros, al cuerpo técnico y a la gente de Boca. Me duele mucho su situación, ojalá la revierta y podamos disfrutar del mejor Cardona”.

En lo relacionado con la pelea después del partido con Mineiro, dijo que: “Las imágenes de Brasil no muestran los insultos que le decían a toda la delegación del club. Raúl Cascini no fue el que empezó, reaccionó ante las agresiones luego de dos partidos que Boca ganó y en el que al club lo dejaron afuera. Cuando llegamos al aeropuerto nos retuvieron sin ninguna justificación, en la noche anterior hubo estruendos de todo tipo, nos robaron el partido y después hubo cualquier cantidad de insultos”.

Por fin, mencionó como es la relación con Mario Pergolini. “Tiene todo el derecho a opinar. Hoy está fuera del club. Cuando estuvo acá lo hicimos sentir uno más y lo tratamos con mucho respeto, pero él decidió estar afuera. En ese sentido él puede hacer lo que quiera ”.