Las consecuencias de una temporada que no fue la esperada para el Paris Saint-Germain no se harán esperar más. Con la consagración ya consumada en el único torneo que le quedaba, la Ligue 1, el proceso de reconstrucción para lo que viene se aceleró. La salida de Mauricio Pochettino parece definida, pero también busca reestructurar el plantel y hay dos argentinos que encabezan la lista de salida.

Según informó el diario L’Équipe, Ángel Di María y Leandro Paredes son dos de los principales apuntados para dejar el club, junto al alemán Julian Draxler y al francés Layvin Kurzawa. De todas maneras, la situación de cada uno es diferente.

La no continuidad de Di María está prácticamente asegurada porque al ex Rosario Central se le vence el contrato en junio y no han avanzado para renovarlo. El autor del gol del título en el Maracaná buscaría seguir en Europa y tiene ofrecimientos de clubes importantes, por ejemplo, el Barcelona.

La situación de Paredes es más compleja porque tiene contrato vigente, tiene una edad a partir de la cual su pase es más valioso y ha jugado bastante a lo largo de la temporada. Además, forma parte del grupo más consolidado en el club junto con Neymar, Lionel Messi y Marco Verratti. Pero según aseguran, su futuro podría estar en la liga italiana, donde ya jugó. Pasó con buenas actuaciones por la Roma y el Empoli, aunque ahora podría jugar en un equipo más importante.

El PSG seguirá siendo uno de los equipos más importantes y con más figuras de Europa, pero ya no se lo podrá llamar como en esta temporada “el equipo de los argentinos”. El nuevo proyecto contempla a Messi en un sitio importante, pero sin algunos de sus compañeros más cercanos.