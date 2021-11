Una buena idea que probablemente sea boicoteada por los equipos: desde 2022, la F1 presentará un show 'técnico' los viernes. Por la mañana, las escuderías compartirán los desarrollos de sus autos para cada fecha y mostrarán los autos.

"Lo que vamos a hacer el viernes es una gran sesión para los medios de comunicación para que vean los coches y hablen con el personal. Estamos apostando por iniciativas para conseguir un compromiso y una comprensión mayor de lo que está ocurriendo", anunció Ross Brawn, factótum técnico de Liberty Media, a la Web F1i.com. “Eso dará otro matiz y otro interés al deporte porque el lado técnico del deporte es bastante fascinante para muchos aficionados", aventuró el ex gurú de Ferrari.

En otro orden, Toto Wolff no para de hacer amigos en la F1. ¿Quizá ofendido por la negativa del paddock a que asumiera la función que cumple ahora Stefano Domenicali como CEO de Liberty Media?

Ahora se la agarró con Fernando Alonso, al que acusó de creerse “el Sol”. Para el austríaco, el bicampeón asturiano 'se creyó' la atención de los medios. “No sólo es importante pilotar bien en la F1, sino también acertar con las decisiones. Alonso es uno de los mejores pilotos de la historia, pero, como todos los demás miembros de la F1, incluido yo, son todos piezas de un sistema en el que cada individualidad no es lo más importante. Se trata saber que eres parte del sistema solar, no sos el Sol”, graficó Wolff. Tanta razón no le falta.