La nadadora argentina Delfina Pignatiello comunicó mediante su cuenta de Instagram que desde hace unos meses dejó el deporte de alta rendimiento. La atleta que compitió en Tokio 2021 hizo pública su decisión de buscar otro camino vinculado a la fotografía y el arte.

La joven deportista de 22 años se destacó en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires en 2018. Allí ganó dos medallas de plata. Además obtuvo tres preseas doradas en los Juegos Panamericanos del 2019 y compitió en los Juegos Olímpicos del año pasado.

En un sentido posteo, manifestó su “orgullo, alegría y honor” por haber representado a Argentina durante varios años. "El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo", agregó.

Respecto de su futuro, se mostró contenta e ilusionada con la nueva actividad que comenzó a desarrollar: "Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta".