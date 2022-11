En los últimos años, el fútbol argentino ha nutrido a la Selección con cierta disparidad. Las alternativas en ataque fueron más abundantes que las que se tuvo en defensa. Pero de la mano de Scaloni la balanza supo equilibrarse. El entrenador nacional apostó y consolidó nombres propios que hoy son parte del sueño Mundialista.

Radio Continental dialogó con Nicolás Pareja. El exfutbolista, campeón olímpico titular en Beijín 2008, y ganador de 3 copas UEFA con Sevilla, analizó en profundidad el presente de los defensores más destacados del seleccionado nacional.

“Las apariciones de Cuti Romero y Lisandro Martínez han sido muy positivas. Son dos centrales que están jugando en los mejores equipos del mundo y tienen un roce contra futbolistas de elite que le van a aportar mucho a su juego para poder afrontar de la mejor manera el Mundial”, aseguró el jugador surgido de Argentinos Juniors.

Le propusimos poner bajo la lupa la actualidad de estos dos futbolistas que son presente y futuro del Seleccionado Nacional: “Lisandro está atravesando su primera experiencia en una de las principales ligas del mundo, después de su paso por Ajax. Ahí adquirió roce internacional al jugar Champions League todos los años. Pero ahora, en Manchester jugar todos los días contra los mejores delanteros del planeta es algo diferente. La polifuncionalidad que ofrece es un factor importante. Creo que, donde mejor funciona, es como central por la izquierda. Tiene una calidad impresionante, sobre todo en la salida con la pelota. Tiene mucha facilidad para filtrar pases o incluso meter cambios de frente. En un equipo con tantos jugadores buenos como tiene Argentina, eso se agradece porque le llega la pelota en condiciones a los de arriba para que puedan hacer la diferencia”.

Los 175 centímetros del ex Defensa y Justicia son objeto de comentarios dentro de la prensa argentina e inglesa, ya que no es muy común encontrar marcadores centrales con esa altura. Nico Pareja le restó importancia a ese factor: “¡La altura a Lisandro no le juega en contra! En la cancha finalmente juegan otros aspectos; para ser marcador central necesitas tener una cabeza un tanto diferente, más allá del físico. Lisandro es fuerte, muy agresivo y rápido de piernas y mente. Son puntos a favor, los cuales lo llevan a estar donde hoy se encuentra. Si la altura fuera un problema, no estaría jugando en el United”.

Luego valoró las cualidades de Romero, que también se destaca en la Premier League. “El Cuti venía de hacer un gran papel en Atalanta, hoy en Tottenham sigue por la línea ascendente. Es un jugador muy intenso, competitivo, agresivo a la hora de marcar y eso en un defensor es clave. Es completo, tiene buen juego aéreo y posee mucho criterio a la hora de pasar la pelota a un compañero. Eso permite a Argentina poder salir jugando desde el fondo con decisión”, aseguró.

Si bien siempre pensamos que todo gira en torno a Leo Messi, el rendimiento de la albiceleste se sustenta en buena medida en el aporte que se brinda desde la defensa: “Si el equipo busca y quiere presionar en campo rival puede hacerlo porque estamos hablando de jugadores rápidos y muy fuertes. Con las cualidades que el equipo tiene de mitad de cancha hacia arriba, tener esas características en los defensas es fundamental. Es más fácil que la pelota le llegue limpia a los delanteros y permite que éstos no tengan que retroceder tantos metros”.

Quien parece revitalizado dentro del once titular es Nicolás Otamendi. El defensor de Benfica irá por su 4to Mundial, y será el líder necesario en fondo. “Su experiencia sirve para guiar a los más jóvenes, y eso beneficia al equipo. Para el Mundial la Argentina tiene fortaleza en los marcadores centrales. Hay mucha confianza depositada en ellos y cumplen”, valoró el defensor surgido de la inagotable cantera de Argentinos Juniors.

Por último, realizó una evaluación general sobre el equipo y sus posibilidades en Qatar 2022: “Veo muy bien a esta Selección. Se conformó un grupo homogéneo, con la confianza que puede dar el hecho de ganar una Copa América, que encima se ganó jugando bien y eso eleva totalmente la moral. Argentina siempre es favorita, aparte tiene al mejor jugador de la historia (Leo Messi) dentro del plantel y eso es un plus”.

Para cerrar, el ex Anderlecht y Espanyol de Barcelona fue consultado sobre sus candidatos a ganar el Mundial y dejó algunas ideas claras. “Son varios como por ejemplo Argentina, Brasil, también me gusta mucho como juega Bélgica, Francia es muy fuerte. Alemania no viene bien en los últimos años pero siempre termina protagonizando, con grandes jugadores. Lo mismo ocurre con Inglaterra. Al final los equipos más importantes uno cree que terminan estando en la definición. Pero la Copa del mundo es un torneo aparte y siempre aparece alguna sorpresa”, arriesgó.