San Lorenzo dejó pasar una muy buena oportunidad. Enfrentó a un rival que atraviesa un mal momento con la chance de quedar a un punto de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y la posibilidad de colocarse a seis de la punta e hizo muy poco para ganar. En Florencio Varela, Defensa y Justicia y el Ciclón empataron 0 a 0 y aburrieron.

El partido fue muy parejo. Ninguno se hizo en ningún momento con el control total del juego. El conjunto de Boedo intentó ser un poco más protagonista que en otros duelos pero no terminó de conseguirlo y terminó a mitad de camino entre su habitual plan de juego a bases de contraataques veloces y la idea de tener más la pelota. La única clara que tuvo en el primer tiempo fue un cabezazo de Gastón Campi luego de un anticipo en el primer palo, que tapó Ezequiel Unsain.

El Halcón, aún en crisis, no deja de ser un equipo que tiene un dinamismo muy particular y una amplitud importante a la hora de atacar. De todas formas, no controló la posesión y creó poco. También tuvo la suya, con un anticipo de Gastón Togni similar al de Campi, que controló Augusto Batalla.

La segunda mitad tuvo una tónica similar y ninguno terminó de tomar los riesgos necesarios como para ganar. El Cuervo tuvo un poco más la pelota en el arranque del juego, pero tuvo sus dos mejores chances a partir de dos tiros libres sobre el final. Primer probó Agustín Martegani, que entró en el complemento, por afuera de la barrera y la pelota se fue por poco. Luego, desde la misma posición, Adam Bareiro intentó al palo del arquero pero Unsain contuvo en dos tiempos.

El equipo de Sebastián Beccacece no pudo prevalecer en ningún momento, pero tuvo la acción más clara del encuentro. Togni, de los mejores del partido, recibió un envío largo a la izquierda y encaró hacia el área. Tiró un centro que picó casi en el punto del penal y encontró a Gabriel Alanís en el sector opuesto. El ex Godoy Cruz cabeceó bien, aunque sin mucha fuerza, y Batalla se lució con una buena atajada.

Más allá de que dejó pasar una chance concreta, el conjunto de Rubén Darío Insúa adoptó para este torneo una idea conservadora que parece haberle dado cierta calma y, en ese contexto, no se fue del todo disconforme del Tito Tomaghello. A Defensa no le sirvió para salir de los últimos puestos de la tabla ni para lavarse la cara tras la derrota con River.