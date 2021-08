Y llegó el día, Lionel Messi debutó en el París Saint Germain, aunque entró desde el banco de suplentes y con el partido medianamente definido gracias al delantero que es probable que deje el equipo Kylian M´bappé.

El partido fue trabado y complicado y el PSG se terminó imponiendo por el peso de las individualidades. El Reims le hizo un enorme partido, pese a que tempranamente M'bappé puso el 1 a 0.

Incluso, el partenaire de este desafío empató el partido con un gol que luego de un tiempo de estudio fue anulado por el VAR. Después el delantero galo incrementó la diferencia.

Lionel Messi entró a falta de 25 minutos e hizo poco, apenas un par de controles de balón, no desentonó pero no marcó tampoco ninguna diferencia sustancial. Casi parecía, que no llegó a entrar en ritmo de partido. El tan esperado debut fue bastante anodino y ahora, viene un triple fecha de eliminatoria por lo que habrá que esperar bastante para que juegue un partido completo.