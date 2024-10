El piloto argentino completó con éxito su primer carrera de la gira por América con el Gran Premio de los EEUU en Austin y la próxima semana competirá en México

Estoy contento, hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito comparado con lo de ayer, se sintió el cambio que hicimos y lo que trabajamos con el equipo. Se merecían un resultado así. Me hubiera gustado quedar noveno, estaba buscando fuerte para intentar alcanzar a Lawson. El ritmo fue muy bueno, cuando tenía aire limpio demostramos ser los más fuerte en la parte media de la grilla, tanto con gomas duras como medias. Más que positivo. La vuelta rápido casi hasta el final, hasta que me la sacó Este el francés (Esteban Ocon), una pena. ¿Para qué entra a boxes y se lanzan, queman gomas? Que ayuden al planeta, están gastando caucho al pedo para nada, con dos vueltas para en boxes para eso. Pero bueno. Igualmente fue una carrera muy buena. Tenemos buen ritmo y demostramos que estamos muy fuertes. Eso es lo más positivo para ir en las dos carreras que nos quedan en América. El equipo no quería largar con goma dura y yo les dije ‘dale, amigo’. Salgamos con goma dura y lo hacemos más largo, a ver qué pasa. No querían y los convencí, así que capaz el año que viene si no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia. Contento, obviamente fue una cosa un poquito arriesgada pero que nos salió bien. Creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos en muy buen ritmo y quería estar un poco en aire limpio para demostrar el ritmo que teníamos, así que muy contentos”.