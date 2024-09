Post GP de Singapur F1: Verstappen escala el enfrentamiento con la FIA y sugiere su retiro “Una vez que has alcanzado ciertos logros, deseas tener una experiencia positiva en el deporte. Si tengo que enfrentar este tipo de situaciones, no es una forma sostenible de continuar en la Fórmula 1”, alegó el ígneo piloto de Red Bull, quien ya ha avisado que no se ve corriendo en la máxima hasta los cuarenta.