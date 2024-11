En la conferencia de prensa oficial de la FIA antes del Gran Premio de Brasil, Lewis Hamilton expresó su apoyo a Franco Colapinto. El argentino de Williams, quien también participó de la tradicional charla con los periodistas acreditados, afirmó que, si el equipo británico no puede darle un asiento, “lo normal” sería dejarlo ir a otro lado donde sí se lo aseguren. Todo ocurre en el contexto de fuertes rumores de que Red Bull habría ofrecido a Williams 20 millones de dólares para quedarse con el contrato de Franco, en un momento en el que la Academia de Jóvenes Pilotos de la escudería austríaca está casi sin pilotos para subir a la F1.

Lewis declaró que "Franco Colapinto se merece estar aquí en F1" y ha instado al piloto a concentrarse en su desempeño y aprovechar la oportunidad que se le presenta. Y graficó: “Lawson tuvo 20 sesiones en el auto antes de correr. Colapinto no tuvo ni una sola antes de subirse al Williams”.

El piloto argentino, por su parte, ha compartido sus reflexiones sobre su futuro en la Fórmula 1 durante la rueda de prensa del Gran Premio de Brasil. Colapinto ha manifestado su gratitud hacia el equipo Williams por la oportunidad brindada, pero ha señalado que, en caso de no contar con un asiento para la próxima temporada, lo razonable sería que se le permitiera buscar nuevas oportunidades en otros equipos. "Si Williams no me puede dar un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a otro lado y conseguir una mejor oportunidad para el futuro", mencionó Colapinto.

Colapinto ha indicado que su enfoque principal es hacer lo mejor posible en cada carrera, mostrándose entusiasta por competir en Interlagos. A pesar de su incertidumbre respecto a su continuidad en Fórmula 1, ha enfatizado que su deseo es permanecer en la categoría. "Lo intento hacer lo mejor posible para mostrar que merezco un asiento aquí", agregó, reconociendo que su sueño de competir en la Fórmula 1 se ha materializado gracias a la confianza que el equipo Williams ha depositado en él.

"Tenemos una buena inercia en los fines de semana al Sprint. Es la carrera más cercana a Argentina, así que va a ser única y en una pista histórica", concluyó Colapinto, reflejando su entusiasmo por la próxima competencia.