Chile quiere estar como sea en el Mundial de Catar 2022. No se ganó su lugar en la cancha, dado que terminó en el 7° de la tabla, dos lugares por debajo de la colocación que otorga una plaza en el repechaje, pero quiere ir mediante el papeleo o el "escritorio". Denunció a Ecuador ante la FIFA y busca arrebatarle su lugar en la cita máxima.

Durante la semana pasada se comprobó que Byron Castillo, lateral derecho de Barcelona de Ecuador que fue convocado varias veces por Gustavo Alfaro no sería ecuatoriano sino colombiano. Habría nacido en Tumaco y por un problema en el registro civil la cuestión no tomó notoriedad hasta ahora.

Si bien el caso aún no ha sido judicializado como circuló en un primer momento, si hay investigaciones de organismos administrativos de Ecuador y las pruebas parecen contundentes. En un comunicado oficial, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile dio los motivos de su fuerte reclamo.

"Por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador", menciona el comunicado chileno.

Para que Chile se clasifique, la FIFA tendría que quitarle a Ecuador los puntos de los ocho partidos donde clasificó Castillo, que fue titular en los dos partidos ante La Roja en Eliminatorias. En tal caso quedaría con 24 puntos e iría al repechaje, mientras que Perú clasificaría directo.

A pesar de que desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol consideran que el reclamo no va a prosperar de ningún modo, desde tierras trasandinas no se rinden: "El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha".