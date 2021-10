Pura necesidad. Rosario Central no puede terminar de acomodarse al torneo, mecha buenas y malas busca una identidad de la mano del Kily González. Racing por su parte, esta en una crisis mas profunda. No gana, no gusta, la dirigencia enfrenta el peor momento de una buena gestión justo antes de las elecciones y acaba de cambiar de técnico.

Para resolver ese problema, trajo a Fernando Gago que es toda una incógnita. Viene de una irregular campaña en Aldosivi de Mar del Plata, que se hizo regular al final: perdió 8 partidos consecutivos y se fue eyectado.

No es parámetro, su plantel no lo ayudaba demasiado, pero para ser el "salvador" de Racing, la expectativa del hincha es flojita. Encima, en el medio, vivió un tremendo escándalo personal cuando su mujer, la ex tenista Gisela Dulko, lo encontró en su propia cama con una de sus amigas.

De modo que todo esta por ver, en un partido que sin duda dejará tela para cortar. Por Continental, con los relatos de Hernán Feler y los comentarios de Pablo Difonti, junto a la data completa que siempre ofrece Leo Paradizo. No te lo podés perder.