La temporada de Facundo Campazzo en la NBA no ha sido como se esperaba. Si bien en algunos partidos consiguió dar el salto que se aguardaba de un jugador con su talento, no pudo mantener su regularidad y algunas de sus estadísticas, que son de enorme importancia para los entrenadores estadounidense ahora de diseñar las rotaciones, no han sido las mejores.

Por eso, durante los últimos partidos, el cordobés no ha tenido gran cantidad de minutos en los Denver Nuggets. Si bien el coach del equipo, Mike Malone, sostuvo que cuenta con él, también aseguró que hoy el base suplente del equipo es el joven Nah'Shon Lee "Bones" Hyland, un jugador que sorprendió a la liga entera con sus actuaciones. El chico de 21 entró en el equipo con un gran nivel y buena química con la figura del equipo, Nikola Jokic.

En conclusión, Campazzo dejó de ser utilizado como pieza importante en el equipo y sólo tiene minutos basura, es decir, tiempo de juego con el partido definido, ya sea a favor y en contra, con compañeros que no suelen jugar y, generalmente, contra rivales que tampoco son demasiado tenidos en cuenta.

Por eso, ya desde hace unos días, surgió la información de que el Real Madrid le abrió las puertas para un posible regreso a la liga española en caso de no seguir en los Nuggets. Sin embargo, y si bien la chance de regresar al lugar donde triunfó es tentadora, también parece habérsele abierto una puerta para continuar en la mejor liga de básquet del mundo.

Desde los Estados Unidos indican que los Indiana Pacers tienen interés en el ex base de Peñarol. El equipo de la ciudad de Indianapolis que ya había evaluado su contratación en 2017, quiere una total reestructuración. Planea desprenderse de varias de sus figuras como Myles Turner y Domantas Sabonis y ya transfirió a Caris LeVert, talentoso jugador que padeció cáncer y está volviendo a su nivel.

Este último fue intercambiado por el consagrado base Ricky Rubio, pero sólo de manera formal, dado que el español sufrió una lesión en la rodilla que le impedirá jugar por el resto de la temporada. Ahí se abre la puerta para un base de las características de Campazzo, que podría adaptarse al rearmado del equipo, al menos hasta el final de la presente liga.