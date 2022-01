Desde hace varios años las cosas en el Barcelona no funcionan del todo bien. Durante la gestión del criticado Josep María Bartomeu, el equipo hizo inversiones llamativas, algunas de las cuales sobresalieron por los altos precios que el club tuvo que pagar por buenos jugadores y otras que llamaron la atención por el hecho de que los futbolistas adquiridos no tenían un currículum tan importante como para llegar a uno de los grandes de España.

Tal fue el caso del danés Martin Braithwaite, que nunca terminó de encajar entre los hinchas. Es cierto que su nivel no fue descollante ni mucho menos, pero se sumaron algunas otras cuestiones que le adhirieron antipatía, como el hecho de haber sido uno de los primeros en reclamar la camiseta número 10 ante una posible salida de Lionel Messi, tras el caso de Burofaxgate.

Sin embargo, hay una faceta en la cual el futbolista de la Selección de Dinamarca tiene un éxito incuestionable y es la de empresario. Braithwaite tiene un restaurante y una marca de ropa, pero su principal capital se encuentra en los Estados Unidos, país en el que no vivió ni jugó jamás.

Una constructora, una inversión y millones de dólares

Está claro que un futbolista que pasó por las ligas de España, Inglaterra y Francia ha recolectado en materia salarial lo suficiente como para mantenerse holgadamente. Sin embargo, lo del delantero ex Leganés va más allá de eso y también tiene que ver con preparar una actividad para su futuro, para cuando se aleje de las canchas.

En el año 2017, junto a su tío, Philip Michael, creó una empresa constructora en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York. Con una inversión inicial de u$s 850.000, formó NYCE, que se dedica a la construcción de casas y edificios inteligentes. Tienen más 1.500 viviendas y 500 edificios ya hechos y otros 500 en proceso.

Es su tío, Michael, quien vive en los Estados Unidos y se ocupa del día a día del proyecto. Su familia tiene antecedentes en negocios inmobiliarios, por lo que cuenta con la experiencia como para administrar lo que sea necesario. Sin embargo, y a pesar de su carrera como futbolista, Braithwaite se ocupa de la estrategia empresarial y la visión a largo plazo.

Durante el 2020, la empresa superó los u$s 10.000.000 en activos y destinó u$s 60.000.000 en sus proyectos. Además, está valuada en más de u$s 250.000.000, dado que tiene varias ideas interesantes para ampliarse, como construir viviendas a bajo costo para personas de bajos recursos y generar una cadena de pequeños inversores en más viviendas inteligentes, algunas de las cuales ya se empezaron a construir el Filadelfia.

Sus otros emprendimientos exitosos

El atacante que volvió a las canchas la semana pasada luego de cinco meses de inactividad por una lesión en la rodilla no se queda quieto y tiene una intuición particular para los negocios que hace que las cosas le salgan bastante bien. En dos de los países en donde vivió como consecuencia de su carrera futbolística, también tiene emprendimientos exitosos.

Entre 2013 y 2017 jugó en el Toulouse de Francia y en ese lapso, posiblemente el mejor de su carrera futbolística, conoció a su actual pareja, la periodista y empresaria francesa Anne-Laure Louis. Junto a ella desarrolló su marca de ropa, Trente, ubicada en el país galo y con muy buena recepción del público. Otro negocio que le da dividendos cuantiosos.

Por otro lado, si bien llegó a Barcelona recién en 2020, ya tiene su propio emprendimiento allí. En medio de la pandemia y como consecuencia de sus propios cambios alimenticios, decidió abrir un restaurante vegano llamado Gava, sobre la playa, en las afueras de la ciudad.

La carta del local también la firma la pareja del futbolista, quien asegura haber sido la causante del cambio de hábito en la alimentación familiar, dado que durante el periodo de cuarentena le fue difícil encontrar carne y pescado fresco, por lo que comenzó a recurrir a otro tipo de recetas, las veganas. Según asegura, le salieron tan bien que quiso compartirlas con el público.

Un delantero que jugó en tantos equipos y que llegó al Barcelona, definitivamente ha hecho una carrera formidable, más allá de las críticas que sobre él suelen recaer por parte de algunos hinchas del equipo culé. Sin embargo, lo obtenido como ganancias propias del fútbol no le alcanzaría para ocupar un lugar en la lista de los deportistas más ricos del mundo de la revista Forbes. Eso sólo pudo alcanzarlo a partir de sus emprendimiento fuera de la cancha.