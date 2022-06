El Paris Saint-Germain está en pleno proceso de reconstrucción. Por ahora son pocas las piezas que se han movido en el club, pero los mensajes son contundentes y la continuidad de Kylian Mbappé parece ser el inicio de un nuevo camino. Ahora, comienza el tiempo de tomar decisiones fuertes y la primera parece apuntar nada menos que contra Neymar.

Según afirmó el diario El País de España, desde el club francés le comunicaron al astro brasileño que no será más tenido en cuenta, por recomendación del propio Mbappé. La nueva figura del fútbol mundial tiene poderes plenos para decidir los destinos del club desde que decidió quedarse y no irse al Real Madrid.

Su primera medida fue sugerir la destitución de Leonardo, el manager brasileño y a eso le sigue la salida de Ney. El joven talento francés busca instaurar otro tipo de disciplina y profesionalismo en el club, en la que no encaja el brasileño.

De acuerdo al mismo medio español, durante muchos años, Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, creyó que el camino al éxito era propiciarle a su jugador más caro, Neymar, un ambiente cómodo y hacer con él ciertas concesiones profesionales. Ahora esa idea cambió, el jugador en torno al cual girará el proyecto del equipo es otro y serán bastante más estrictos.

En 2017, el jugador surgido del Santos llegó a Paris proveniente del Barcelona, en una cifra que todavía es récord para el fútbol mundial. El PSG lo pagó 222 millones de euros, una compra que cambió el mercado para siempre.

Obviamente, la idea primaria de las autoridades es vender al jugador, sacarse un sueldo alto de encima y recuperar algo de dinero. Pero dado que no parece haber muchos compradores interesados en asumir un contrato tan oneroso, el PSG estaría dispuesto incluso a prestarlo y pagarle parte del sueldo hasta 2027, con tal de no tenerlo más en el plantel. Si el jugador puede cobrar lo mismo que tiene firmado actualmente, no pondría trabas para abandonar el club.