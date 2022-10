Después de un principio y mitad de año agitados, con muchos rumores de una posible venta al Real Madrid y una posterior renovación multimillonaria con el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé vuelve a ser noticia por sus ganas de ser transferido. La relación entre el delantero francés y su club está rota y habría decidido irse en enero. Su destino más probable es el Liverpool.

Para conseguir que el joven atacante continúe en el equipo, los directivos del PSG no solamente le firmaron un contrato con un salario altísimo, sino que le aseguraron que tendría un poder casi ilimitado para decidir sobre casi todas las áreas del fútbol. Su ascendencia se vio en la salida de Leonardo, el director deportivo, y Mauricio Pochettino, el entrenador, que fueron reemplazados por Luis Campos y Cristophe Galtier.

Sin embargo, el campeón del mundo con la Selección de Francia quería tomar más decisiones, que según afirman le prometieron, pero no pudieron cumplirle. Eso generó un gran desgaste y agotamiento en el futbolista, que, además, con la presencia de otro astro en el equipo como Lionel Messi y la permanencia de Neymar, a quien él quería afuera, todavía comparte un protagonismo que él pretende casi en exclusiva.

Por eso, de acuerdo al medio español RMC, Mbappé ya manifestó que se va y desde el conjunto parisino le dieron el visto bueno, siempre y cuando no emigre al Real Madrid. La relación entre Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi se ha vuelto muy tensa, principalmente por el intento del conjunto Merengue de llevarse en otros mercados al delantero, pero también han competido por otros jugadores y hasta por juveniles que aún no han debutado. Por otra parte, ambos presidentes han representado intereses contrapuestos en el conflicto UEFA-Superliga Europea.

En consecuencia, el club con más chances de llevarse a la “Tortuga Ninja”, es el de Anfield. En el pasado, el futbolista reconoció haber mantenido buenos diálogos con Jürgen Klopp, entrenador del equipo, y si bien reconoció su interés en jugar en el Real Madrid algún día, siempre afirmó que no era su única opción y que le gustaban otros clubes. Todo parece indicar que ha llegado el momento de que la Premier League se fortalezca aún más con el duelo Mbappé vs. Erling Haaland, y que, encima, la operación se realice por un precio no tan alto.