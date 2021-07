El mercado de pases europeo tiene un protagonista absolutamente excluyente: el Paris Saint-Germain. El conjunto francés se ha quedado con casi todos los futbolistas de peso que quedaron libres a fin de temporada y encima ha hecho algunas incorporaciones de club a club. El nuevo anhelo de los franceses es completar una delantera imparable: Neymar, Kylian Mbappé y un refuerzo soñado, Cristiano Ronaldo. Para eso deben acordar con la Juventus, pero existe una ventaja: los de Turín pretenden a Mauro Icardi.

Desde la última eliminación de la Vecchia Signora en los octavos de final de la Champions League ante el Porto, CR7 evalúa una salida a un equipo donde se sienta más cómodo y pueda volver a conseguir títulos importantes en los últimos años de su carrera. Su salario es alto y su poder de reventa es bajo, y en el contexto de la pandemia hay pocos equipos que pueden darse el lujo de absorber una pérdida económica así en busca de una ganancia deportiva. Uno de ellos, quizás el más apto, es el PSG.

Al mismo tiempo, Mauro Icardi, el ex goleador del Inter, ya no parece tener lugar en el conjunto parisino lleno de figuras. Sus actuaciones no tan destacadas en los partidos clave lo han alejado de la titularidad, aunque tenga números muy positivos en el equipo: en la última temporada, donde no tuvo su mejor forma convirtió 13 goles y dio seis asistencias en 28 encuentros.

El delantero es pretendido por la Juve desde hace tiempo. Desde la salida de Gonzalo Higuaín, han pasado varios centro delanteros por el conjunto italiano y ninguno se ganó definitivamente el lugar. Siempre, incluso cuando el rosarino estaba en conflicto con el Inter, el conjunto de Turín lo pretendió, pero desde Milán no querían pagar el costo ante sus hinchas de cederle un goleador a un rival directo.

Por eso, cuando los transfirieron a Francia impusieron una cláusula que resulta la única traba para este trueque entre Icardi y CR7. El contrato establece que si el PSG vende al argentino al fútbol de Italia debe pagarle al Inter 15 millones de euros.

Según el diario L'équipe, las negociaciones están planteadas, incluso con este condicionante. A Ronaldo le queda un año de contrato con la Juventus, por lo que parece ser uno de los únicos modos en los que el equipo italiano puede sacar algo por el portugués. Si bien la jerarquía de los jugadores en cuestión es incomparable, la edad juega un rol clave en el valor de mercado. Mientras tanto, el histórico goleador del Real Madrid incrementa los rumores con fotos en sus redes sociales en las que posa junto a autos de lujo con frases tales como "Tiempo de tomar decisiones".