Boca Junios venció de local, en la Bombonera, a Talleres de Córdoba por 1 a 0 con gol de penal de Marcos Rojo a 10 minutos de terminar el partido, y obtuvo su primer triunfo con Hugo Ibarra como entrenador interino.

El partido no empezó bien para el Xeneize, no solamente porque Talleres le planteó el partido de igual a igual y el partido se hizo de ida y vuelta, sino porque volvió a contar con un penal en el primer tiempo, que Darío Bendetto volvió a errar.

Todo parecía derrumbarse para el local. Trasncurría el partido y la popular presionaba, algo flitaba en el ambiente que no favorecía las aspiraciones de equipo que no conseguía jugar bien. Si con Sabastián Battaglia no terminaba de funcionar, con Hugo Ibarra, parece haberse desarmado bastante.

Pero a falta de 10 minutos para el final, llegó otro penal a instancia del VAR. Benedetto ni siquiera se acercó a la pelota que tomó Rojo y puso el 1 a 0, resultado final que le dio a Boca un respiro para enfrentar el futuro, que todavía es confuso.