Treinta días para el GP de Australia "Vamos a ver si Doohan empieza el año", alertó un ex F1 español Más señales de un pronto debut de Colapinto en Alpine. Roberto Merhi, expiloto de Marussia y hoy cercano a Williams, afirmó con seguridad que el piloto australiano "en cinco carreras no estará", pero insistió: "No estoy seguro de que empiece" la temporada 2025.