Boca Juniors derrotó a Aldosivi de Mar del Plata en la Bombonera por 2 a 1 con goles de Martín Payero y Darío Benedetto. Nicolás Valentini había empatado momentáneamente para el visitante.

Sigue su rumbo Boca. no luce, no desborada a los rivales, no termina los partidos demoliéndolos. Pero los supera y les gana. Es más, es práctico es contundente, es Boca. Así el partido encontró el gol tempranero de Payero a los 11 minutos y parecía que el Xeneize seguía la línea habitual: conservar y salir de contra cuando esta en ventaja.

Pero esta vez no fue así, porque el empate del visitante llegó demasiado pronto. Una muy buena maniobra concluyó en la conversión de Valentini y puso al local en aprietos.

En el descuento del primer tiempo, Benedetto le puso justicia al resultado, porque Boca no era demoledor pero era mas. El segundo tiempo sobró. Apenas sirvió para que el Xeneize justificara un poco mas la victoria que lo devuelve a la punta.