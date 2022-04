¡Que domingo de fútbol vas a vivir en Continental! Largamos tempranito, desde las 15 horas con Argentinos Juniors recibiendo a Talleres de Córdoba en el Diego Armando Maradona. El equipo de la Paternal que viene de pegarle un buen susto a River y los cordobeses que intentan levantar cabeza.

Con los relatos de Leo Ojeda y los comentarios de Gustavo Medina, vas a vivirlo con todo en la Radio del Hincha. Y desde el campo de juego, toda la info de Matías Pena y David Paszucki.

Pegadito nomás se viene Boca. El equipo de Sebastián Battaglia que no gana para sustos pudo levantar el rendimiento en la Copa Libertadores, pero a los dos días se encontró con el escándalo personal de Eduardo Salvio. Y Lanús, su rival, que viene de capa caída, es una buena ocasión para demostrar que la levantada frente al Always de Bolivia, no es casualidad.

Con los vibrantes relatos de Sebastián Sellaro y los comentarios de Javier Simone, en la transmisión de Somos Boca para Continental.

Y al terminar, el imparable River Plata de Marcelo Gallardo visita a Banfield, un equipo que siempre puede sorprender y que marcha bastante bien en la Copa Sudamericana. Relatado por Hernán Feler, con los comentarios de Javier Tavares y la data desde los vestuarios de Gonzalo Plotycia y Sebastián Srur.

Un domingo con el fútbol a la cabeza por Continental, la Radio del Hincha. Estamos, donde vos estás.