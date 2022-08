La relación entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo evidentemente no es buena. Hay quienes afirman que la disputa tiene bastante tiempo y que se remonta a la época del primero como ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina. Pero, evidentemente, el último cruce entre ellos tensó aún más el vínculo.

En junio de este año Defensa y Justica y River se enfrentaron por el campeonato local. Durante el segundo tiempo, el director técnico del Halcón quiso hacer un cambio y como el árbitro no se lo permitía, saltó como si fuese un jugador de vóley para bloquear el lateral de un hombre del Millonario. El "Muñeco" le recriminó esa actitud y Beccacece no se quedó callado. Un rato después, una vez que había terminado el partido, volvieron a tener un entredicho en la zona de vestuarios.

"Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso”, aseguró el ex entrenador de Racing en diálogo con F12 de ESPN, luego de que le consultaran si creía que aquel episodio le había jugado en contra.

Pero no se quedó con esa simple declaración y fue por más: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno".

El DT del conjunto de Florencio Varela hizo especial hincapié en la conducta del entrenador del Millonario no solamente en aquel cruce entre ellos sino en general. "A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad esta que te digo de 'qué hay que hacer', por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral, a lo largo del tiempo. De una manera intachable. Y eso no ha pasado. Porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles”, aseguró.

Luego de su fuerte descargo, trató de quitar el foco de la disputa de cara al compromiso entre ambos equipos que se viene: "Lo más importante son los futbolistas. Siempre está la tendencia de generar disputa, pero desde mi punto de vista, para mí, no hay ningún tipo de conflicto ni interno ni externo". River y Defensa chocarán el miércoles en Salta por los octavos de final de la Copa Argentina.