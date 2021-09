La consagración en el Maracaná en la final de la Copa América contra Brasil no solamente quedará en el recuerdo, sino que además parece haber fortalecido definitivamente los vínculos dentro del plantel e incluso con los hinchas. Pero, no es momento de dormirse en los laureles. El calendario apretado pone a la Selección Argentina a jugar rápidamente por los puntos en las Eliminatorias: enfrenta a Venezuela en Caracas.

La triple fecha es particular y el fixture riesgoso. Si bien el último partido es contra Bolivia en Buenos Aires, el segundo encuentro, que será ante Brasil en San Pablo, parece condicionar un poco los planes. Sin embargo, Lionel Scaloni no planea guardar nada. La estrategia es ir con todo frente a la Vinotinto, sin importar lo que pase después.

El entrenador aseguró que el equipo se va a parecer mucho al de la última final, aunque sí o sí tendrá que modificar a dos futbolistas. Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero deben cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas y serán reemplazados por Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

Muchos jugadores del conjunto nacional deberán cuidarse para no perderse por el mismo motivo el duelo ante el pentacampeón del mundo de la siguiente fecha. Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Pezzella, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez están a una amarilla de la suspensión.

En Venezuela la situación es complicada. Hace pocas semanas, José Peseiro, quien fue el entrenador en la Copa América, renunció a su cargo y denunció que hace 14 meses que no cobraba. En medio de rumores sobre intereses por diversos entrenadores argentinos, en esta ventana de Eliminatorias, se hará cargo del equipo interinamente Leonardo González, ex jugador de la Vinotinto entre 1993 y 1997 y ex DT de Deportivo Lara.

Argentina se ubica en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos, por detrás de Brasil que ganó todo lo que jugó y tiene 18. Venezuela, en cambio, es uno de los dos peores equipos de la competencia. Sólo obtuvo 4 puntos, ganó un sólo partido y comparte el último puesto con Perú.