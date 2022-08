Las dificultades económicas del Inter no son una novedad. La novela de Paulo Dybala, que estuvo muy cerca de jugar en el club de Milán y no lo hizo por las dificultades de la institución para hacer frente a los contratos firmados da cuenta de eso. Por eso, el Neroazzurro busca librarse de aquellos contratos altos de jugadores que no vaya a utlizar. Alexis Sánchez, el ídolo chileno, no es tenido en cuenta por Simone Inzaghi, por lo que el club busca rescindirle el contrato, aunque para ello deberá pagar una millonaria indemnización.

Suning Holdings Group, la empresa china que posee el 68,55% de las acciones del conjunto italiano ha afrontado pérdidas de las que nunca pudo recuperarse durante la época de restricciones de la pandemia. De hecho, en marzo de 2021, los principales ejecutivos del club evaluaron la posibilidad de venderlo, por la difícil situación.

Finalmente no lo hicieron, pero, a pesar de ser un gigante europeo y de haber ganado campeonatos desde su llegada, no están económicamente holgados y buscan hacer reajustes. Sánchez tiene un salario alto que el equipo pretende no pagar más, pero para eso debe resarcirlo económicamente con una cifra gigante: 7 millones de euros. Los directivos intentaron convencer al jugador con una oferta de 5 millones, pero finalmente cerrarán en un número más cercano a lo pretendido por el jugador.

Su salida del conjunto milanés no implicará un regreso al continente. En algún momento, por algún posteo en redes sociales, los hinchas de River se ilusionaron con volver a tener al chileno que pasó por el club entre 2007 y 2008 y fue dirigido por Diego Simeone y hasta intentaron una mínima campaña por redes sociales.

Sin embargo, el "niño maravilla" continuará en el fútbol europeo e intentará competirle a uno de los grandes superequipos del continente. Si rescinde con el Inter recalará en el Olympique de Marsella, el equipo con más tradición de Francia, que intenta retomar el control de la liga local luego de muchos años de dominio del multimillonario Paris Saint-Germain.