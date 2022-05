Los casos de violencia de género en los que se ha visto involucrado Sebastián Villa han sido tan paradigmáticos, desde el punto de vista del poder ejercido por una figura pública como el futbolista frente a una víctima desamparada por el sistema, que hasta el Presidente ha hecho mención al tema.

Alberto Fernández fue consultado sobre la situación que envuelve al colombiano, y si bien intentó hablar de la problemática de la violencia de género en términos generales y no puntuales, dejó algunos conceptos contundentes: "Me da un profundo asco".

En primer lugar, recalcó que la pregunta es difícil para cualquiera en su posición, porque la opinión de un presidente puede tener una influencia grande tanto en el accionar judicial como en la condena social.

"Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar, o sea, la Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea, y cada argentino, argentina o argentine que viva en este país, debe ser respetado en la condición que elige él", aseguró en diálogo con Radio con Vos.

Por otra parte, fue claro respecto a la postura que debe asumirse incluso durante el proceso judicial para con quien sea el denunciante: "No existe ninguna posibilidad de admitir, o de entender, o de explicar, o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro, no puede ser que en el siglo 21 esto pase, y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima, definitivamente, yo eso es lo que siento",

Finalmente, volvió a recalcar la necesidad de alejarse del caso puntual, aunque dejó entrever que todo lo dicho en términos generales aplica para las causas contra Villa. "No quiero dar opiniones de ese caso concreto. Creo que he sido muy terminante y esto que dije vale para todos los casos. El mundo ya no tolera este tipo de cosas, hay un cambio cultural", afirmó.

Poco después de las declaraciones del mandatario, el Departamente de Inclusión e Igualdad de Boca sacó un comunicado en el cual manifestó haberle proporcionado a la Justicia toda la documentación solicitada. Por otro lado, aunque un poco tarde, pusieron a disposición de la víctima al equipo interdisciplinario creado por el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia de Género.