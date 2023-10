Agustín Canapino continuará compitiendo en la IndyCar en 2024 con el equipo Juncos Hollinger Racing. El equipo le dio la oportunidad de debutar esta temporada y, gracias a su buen desempeño, han decidido mantenerlo en su auto número 78.

La noticia fue confirmada esta mañana a través de las redes sociales de JHR, donde publicaron un mensaje que decía "One More Dance", haciendo referencia a la famosa serie "The Last Dance" sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

El debut de Canapino en la temporada 2024 será en el circuito callejero de Saint Petersburg, en Florida, el próximo 10 de marzo. A diferencia de esta temporada, el próximo año habrá 18 carreras en el calendario, incluyendo el circuito "The Thermal Club" en California, que será una carrera no puntuable para el campeonato, y el óvalo de Milwaukee. La temporada concluirá el 15 de septiembre en las calles de Nashville.

Con esta confirmación, los fanáticos argentinos podrán seguir disfrutando de las carreras de Canapino en una de las categorías más importantes y peligrosas del automovilismo a nivel mundial.