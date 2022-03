La situación del Paris Saint-Germain, respecto de la expectativa que se había generado al inicio de la temporada con la contratación de enormes figuras del fútbol no es buena. Las eliminaciones en la Copa de Francia y en la Champions League, más la mala racha en la Ligue 1 han alterado los ánimos y según afirman medios europeos, hay jugadores en guerra contra el club.

El periodista Daniel Riolo, de la cadena RMC Sport de Francia, acusó a Neymar de llegar a los entrenamientos "en un estado lamentable, al límite de estar borracho". Según afirma, el astro brasileño está en conflicto con el club y lo hace notar cada vez que puede.

"Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los directivos del club y en el vestuario", afirmó Riolo en diálogo con Cadena SER. Neymar es uno de los grandes apuntados por la hinchada del equipo parisino por no haber tenido un buen nivel y haber estado lesionado buena parte del año.

Por último, el periodista afirmó que casi no se entrena, aseguró que "está haciendo mucho daño al club" y pidió a los directivos que lo dejen ir lo antes posible. El ex futbolista del Santos seguramente no continúe en el club a partir de junio e incluso ha vuelto a sonar en el Barcelona, donde jugó hace unos años.

En las últimas semanas, tras la eliminación contra el Real Madrid, en el equipo francés se han vivido situaciones que marcan la falta de rumbo: Los hechos de violencia y amenazas protagonizadas por Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, y por Leonardo, director deportivo, las despiadadas críticas de Mauricio Pochettino a sus jugadores tras la derrota ante el Mónaco y hasta los silbidos de los fanáticos a casi todos los jugadores del plantel, incluyendo a Lionel Messi.