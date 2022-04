Independiente y Tigre empataron 1 a 1 en Avellaneda con sendos goles de penal, de Leandro Benegas para el Rojo y Mateo Retegui para el visitante.

El Rojo anda de malas. Tiene un nivel de ineficiencia en la definición llamativo pero además, la fortuna lo ha abandonado hace un tiempo. Independiente dominó a Tigre, fue más en el primer tiempo, Andrés Roa hizo un muy buen partido condicendo al equipo y Domingo Blanco por izquierda era imparable.

El visitante, un equipo mas que interesante, que lidera el grupo, no podía controlar a los de Avellaneda y uno de los varios desbordes de Blanco terminó en un centro atrás y un desvío en la mano de un defensor. Penal y Benegas ponía el 1 a 0.

Después del gol Independiente retrocedió pero Tigre no llegó a dañar al local que a su vez, amenazaba con contras peligrosas, pero que tampoco podía concretar con peligro serio.

El segundo tiempo fue muy parecido, Gastón Togni se perdió un gol hecho, pero el Rojo estaba sólido atrás, basado en la firmeza de Sergio Barreto. Y así transcurría el partido hasta que en el quinto minuto de descuento vino un centro de la izquierda, rebotó en un delantero de Tigre, y fue a dar a la mano extendida del mencionado Barreto. Ejecutó Retegui y lo cambio por gol.

No había tiempo para nada más. El Rojo no lució, no fue gran cosa, pero fue más y lo iba ganando, pero la taba en estos tiempos, cae para otro lado. Fue 1 a 1.