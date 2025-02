Sigue el runrún alrededor de Franco Colapinto como inminente piloto titular de Alpine en la F1. El español Roberto Merhi, ex piloto de F1 y colaborador del equipo Williams, expresó sus dudas de que el piloto de Alpine Jack Doohan siquiera comience la temporada 2025 como titular de la escudería francesa.

“Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, dijo Merhi durante una entrevista en el podcast Cope GP. “No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará. No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”, insistió Merhi.

Por otra parte, Merhi intuye que "Aston Martin no va a empezar muy bien. Están esperando a que Newey apague los fuegos. Hay que esperar un poco". También son buenas noticias para Alpine, cuyo objetivo es terminar este año entre los primeros cinco.

Igualmente, todas las escuderías estarán apostando sus presupuestos para el desarrollo de sus autos de 2026, con la mayor renovación técnica en casi dos décadas. Podés pasar de último a primero sin esperar años, si acertás en la interpretación del reglamento técnico: Brawn GP 2009 sucedió a un Honda desharrapado en 2008, con un auto que, sin presupuesto, ganó los dos campeonatos con el sencillo expediente de leer el reglamento técnico… en japonés, y descubrir así que los dobles difusores no eran ilegales.

En un panorama como el del año próximo, los que inviertan mucho y bien pueden sacar gran tajada: Ferrari, McLaren, Aston Martin, parecen picar en punta. Y Alpine quiere dar el batacazo al estilo Briatore: formando equipos técnicos con mucho talento y menor presupuesto.