El ex técnico de la Selección Nacional, Sergio "Checho" Batista, fue entrevistado en TNT Sports Continental, por Hernán Castillo y equipo.

El entrenador dijo que: “Es una idea muy buena, recordar todos los años a Diego en el día de su cumpleaños. Van a venir jugadores que compartieron distintos equipos y distintos momentos. A todos los que llamamos del grupo de México 86 para el partido del sábado nos dicen ‘Checho, ¿tenemos que jugar? Diego se reiría mucho si nos viera en el campo de juego”.

Sobre el fallecimiento de Diego Maradona explicó que: “Es muy difícil asimilar la partida de Diego. Me cuesta que no esté entre nosotros. Trato de recordarlo de la mejor manera. Siempre hablo como si estuviera entre nosotros. Me quebré en un momento después de un par de meses, en mi casa. No había caído. Por ahí no lo podía entender. Para mí sigue entre nosotros. Lo hablamos con los muchachos del grupo de México 86: seguimos hablando en presente”, sentenció.

Respecto a Argentinos Juniors, el club de sus amores, dijo: “Uno está dolido con la derrota de ayer, pero River es uno de los mejores equipos del mundo. El resultado podía pasar. Argentinos se encontró con una maquinita, que puede competir con cualquiera en el mundo”; dijo.

Sobre los inicios de su carrera, Batista contó que: “Detrás de mí hubo gente que desde los 12 años me apoyó y estuvo siempre atrás mío para que pudiera cumplir mis sueños. Argentinos me enseñó a ser profesional y a caminar por la vida. Estoy muy feliz por el reconocimiento que me hace Argentinos de poner mi nombre al Centro de Formación Profesional”.

Por fin, en cuanto a la Selección dijo que: “Scaloni fue de menor a mayor. Lo mejor que hizo fue formar un grupo humano. Si formás el grupo, más allá del funcionamiento, tenés el 70% ganado. Fue muy inteligente. Y además encontró en Lionel (Messi) el liderazgo: lo ves organizando, hablando, tomó el mando y acomodó a los chicos. Me dan ganas de ir a ver el equipo porque genera confianza. Está a la altura de los equipos europeos. Cuando me tocó ser DT de la selección, los muchachos que tenían espíritu de líder eran (Javier) Mascherano, (Nicolás) Burdisso, (Diego) Milito. A Lionel le interesaba solo jugar. Ahora maduró y eso le hizo muy bien al equipo y también a los chicos”.