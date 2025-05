Colectivo 60: choferes no cobran pasaje hasta media mañana

El delegado Néstor Marcolín anticipó que el próximo 9 de octubre realizarán "un paro" si la concesionaria DOTA continúa sin mejorar las condiciones del servicio.

27 de Septiembre de 2013 10:37hs

Continúa hasta media mañana la protesta de los choferes de la línea 60 por las condiciones del servicio, informó por Continental el delegado Néstor Marcolin. En diálogo con nuestro Servicio Informativo, consignó que el reclamo se lleva a cabo mediante la modalidad de no cobrar el pasaje y anticipó que el próximo 9 de octubre realizarán “un paro”.



Los choferes de la línea 60 de colectivos retomaron hoy la modalidad de protesta que permite a los pasajeros viajar gratis en distintas franjas horarias, a raíz de un conflicto por el despido de empleados y reclamos salariales, informaron esta mañana fuentes gremiales. De acuerdo al cronograma de la medida que ya se llevó adelante el viernes de la semana pasada, los conductores no cobrarán los pasajes de 6 a 10 horas y, luego, de 14 a 18 horas.



"Desde hace dos años venimos con un conflicto por un tema de mala liquidación de sueldos; tenemos compañeros que han sido despedidos, se hizo un juicio de reinstalación y la justicia determinó que los compañeros tienen que estar trabajando”, relató por Continental el delegado Néstor Marcolín.



"Tenemos un dictamen del Ministerio de Trabajo, de la justicia a favor; todo lo que tenemos a favor, la empresa no lo cumple", denunció en Magdalena Tempranísimo. "Esperamos en algún momento sentarnos con la empresa y poder discutir y darle solución a los problemas. Nosotros en el Ministerio de Trabajo ya avisamos que estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo", subrayó Marcolín.



No obstante, advirtió que "el paro es inminente porque no vemos que la empresa tenga voluntad de solucionar los problemas; si no hay una solución, el 9 de octubre iremos al paro”.



El Grupo DOTA comenzó a administrar la línea 60 el 1 de julio último, cuando dejó de hacerlo Microómnibus Norte SA (MONSA). Presta servicios desde 1931 y es el colectivo más popular del área metropolitana.