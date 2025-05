Cinthia se volvió a enfurecer con Defederico

En el programa los Angeles de la Mañana, se exhibieron imágenes del ex futbolista manejando con sus hijas sin ninguna precaución.

7 de Abril de 2021 22:18hs

Cuando comenzó el programa, el conductor de los Angeles de la Mañana, Angel De Brito, le mostró a su panelista, Cinthia Fernández, imágenes de sus hijas en el vehículo de su ex marido, Matías Defederico, conduciendo sin ninguna precaución y haciendo todo tipo de monerías frente al volante sin cinturones de seguridad.

"Yo a él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras. Y una vez, en un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, que las nenas fueron y lo festejaron en un salón, y cuando las trajo, las nenas estaban dormidas y me las pasó, y estaba con un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue el palo, pero el tema son mis hijas. No puedo hacer nada”, dijo la bailarina.

La semana pasada, Fernández había denunciado todo tipo de maltratos físicos y psicológicos a los que la había sometido el mismo Defederico.